В Хабаровске школа появится на месте оврага с болотцем

Учреждение необходимо в границах улиц Ворошилова, Панфиловцев, Войсковая. Единственная в этом районе школа № 85 рассчитана на 1100 человек, обучаются в ней сейчас больше полутора тысяч детей.
Место, которое под школу было запроектировано еще в 70-х годах, на сегодняшний день занял высотный дом. Школу в итоге решено построить в районе Войсковой, 1. Участок уже сформирован и передан в краевую собственность. Отметим также, согласно архивным документам в 60-х года на месте будущей школы добывали красную глину. Возможно, овраг остался с тех самых пор.
Документация по проекту межевания по ссылке.