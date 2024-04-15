В Хабаровске школа появится на месте оврага с болотцем

Место, которое под школу было запроектировано еще в 70-х годах, на сегодняшний день занял высотный дом. Школу в итоге решено построить в районе Войсковой, 1. Участок уже сформирован и передан в краевую собственность. Отметим также, согласно архивным документам в 60-х года на месте будущей школы добывали красную глину. Возможно, овраг остался с тех самых пор.