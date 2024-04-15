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В Хабаровске школа появится на месте оврага с болотцем

Овраг с болотцем оказался подходящим местом для строительства школы.

Источник: МК.RU Хабаровск

Учреждение необходимо в границах улиц Ворошилова, Панфиловцев, Войсковая. Единственная в этом районе школа № 85 рассчитана на 1100 человек, обучаются в ней сейчас больше полутора тысяч детей.

Место, которое под школу было запроектировано еще в 70-х годах, на сегодняшний день занял высотный дом. Школу в итоге решено построить в районе Войсковой, 1. Участок уже сформирован и передан в краевую собственность. Отметим также, согласно архивным документам в 60-х года на месте будущей школы добывали красную глину. Возможно, овраг остался с тех самых пор.

Документация по проекту межевания по ссылке.

строительство