ДВГУПС передал в новые регионы России автобусы и спецтехнику

Дальневосточный государственный университет путей сообщения передал в новые регионы России два автобуса и буровую установку. Передача техники была безвозмездной в качестве гуманитарной помощи новым областям и республикам, вошедшим в состав Российской Федерации по итогам референдума, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



На запад страны отправятся предназначенный для перевозки вахтовых бригад автобус «НЕФАЗ» и автобус «ASIA COSMOS», рассчитанный на перевозку до 30 пассажиров. Также вузом для новых регионов отправлена буровая установка с возможностью статического зондирования и лебедкой. Оборудование предназначено для инженерно-геологических изысканий. Кроме того, в новые регионы отправят гидравлический автокран КС-3579 грузоподъемностью 15 тонн. — Эта техника находилась в собственности университета, но некоторое время мы уже ей не пользовались, поэтому руководство решило: передадим ее туда, где она по-настоящему будет полезна. Все машины проверены и на ходу, — уточнили в пресс-службе ДВГУПС.