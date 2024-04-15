Новый ФАП открыли в Вяземском районе Хабаровского края

— В ФАПе установлено современное оборудование, включая дефибрилляторы, портативные аппараты для искусственной вентиляции легких, аппараты ЭКГ и приборы для измерения уровня холестерина, гемоглобина и глюкозы в крови, — рассказали в правительстве Хабаровского края.