Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый ФАП открыли в Вяземском районе Хабаровского края

Квалифицированная медпомощь доступна жителям села Шереметьево.

Источник: Комсомольская правда

В селе Шереметьево Вяземского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, обеспечивающий качественную медицинскую помощь местным жителям. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Современный медицинский центр способен принимать до 25 пациентов в смену. Он был возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Владимиром Путиным.

— В ФАПе установлено современное оборудование, включая дефибрилляторы, портативные аппараты для искусственной вентиляции легких, аппараты ЭКГ и приборы для измерения уровня холестерина, гемоглобина и глюкозы в крови, — рассказали в правительстве Хабаровского края.

Местных жителей обслуживают опытные медицинские работники — фельдшер и медицинская сестра. Заведующая ФАПом трудоустроена по программе «Земский фельдшер».

здоровье