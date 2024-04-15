Новый ФАП открыли в Вяземском районе Хабаровского края

В селе Шереметьево Вяземского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, обеспечивающий качественную медицинскую помощь местным жителям. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Современный медицинский центр способен принимать до 25 пациентов в смену. Он был возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Владимиром Путиным.
— В ФАПе установлено современное оборудование, включая дефибрилляторы, портативные аппараты для искусственной вентиляции легких, аппараты ЭКГ и приборы для измерения уровня холестерина, гемоглобина и глюкозы в крови, — рассказали в правительстве Хабаровского края.
Местных жителей обслуживают опытные медицинские работники — фельдшер и медицинская сестра. Заведующая ФАПом трудоустроена по программе «Земский фельдшер».