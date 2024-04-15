Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетний мальчик из Новосибирска нуждается в срочном лечении

У ребенка в полтора года диагностировали аутизм.

Источник: Русфонд

Двухлетний мальчик с аутизмом нуждается в срочном лечении. Известно, что ребенок проживает в селе Прокудское Новосибирской области..

Уточним, что на сайте Русфонд объявили сбор средств. Мама Артема рассказала, что у ребенка в полтора года диагностировали аутизм. Раньше мальчик проявлял эмоции и был активен. Сейчас он замкнулся в себе, не играет, ни с кем не общается и не произносит слова.

По рекомендациям врачей, Артему необходимо пройти терапию в АВА-центре, однако лечение платное.

Чем раньше Артем пройдет терапию, тем быстрее он адаптируется и восстановится..

здоровье