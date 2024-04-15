Двухлетний мальчик из Новосибирска нуждается в срочном лечении

Уточним, что на сайте Русфонд объявили сбор средств. Мама Артема рассказала, что у ребенка в полтора года диагностировали аутизм. Раньше мальчик проявлял эмоции и был активен. Сейчас он замкнулся в себе, не играет, ни с кем не общается и не произносит слова.