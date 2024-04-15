На горячие батареи жалуются хабаровчане

В квартирах Хабаровска наступила Африка. Так описывают обстановку хабаровчане, жалуясь, что батареи горячие, как в январе, при условии, что температура воздуха днем уже несколько дней превышает +20 градусов. Горожане рассказывают, что проблему не решают одеяла, которыми закрывают батареи, чтобы хоть как-то минимизировать функцию отопления, когда нет возможности перекрыть его с помощью крана.
«Живем с открытыми окнами, но это не помогает, жарко и на улице, и дома».
«Подождите, еще похолодает».
«Потом счета выставят по максимуму, а за что? За навязанное отопление?».
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе дневная температура воздуха опустится до 10 градусов, ночная — до −3 градусов.