На горячие батареи жалуются хабаровчане

В квартирах Хабаровска наступила Африка. Так описывают обстановку хабаровчане, жалуясь, что батареи горячие, как в январе, при условии, что температура воздуха днем уже несколько дней превышает +20 градусов. Горожане рассказывают, что проблему не решают одеяла, которыми закрывают батареи, чтобы хоть как-то минимизировать функцию отопления, когда нет возможности перекрыть его с помощью крана.