Горячую воду выключат в части домов Хабаровска с 22 апреля

С 22 апреля в части домов Хабаровска выключат горячую воду, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
В период с 22 по 26 апреля будут проводиться испытания на теплосетях в зоне ТЭЦ-2. В это время горячей воды не будет в домах Кировского района в границах улиц Амурский бульвар — Джамбула — Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар; Центрального района: Амурский бульвар, улица Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриального района: улица Калинина — переулок Доступный — улица Волочаевская — улица Гамарника — улица Пионерская от Фабричного переулка до улицы Шевчука, улица Павла Морозова до улицы Кубяка.
Отмечается, что жителям следует быть максимально острожными, при обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаясь пересечь его пешком или на транспорте, в случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом.