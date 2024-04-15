Горячую воду выключат в части домов Хабаровска с 22 апреля

В период с 22 по 26 апреля будут проводиться испытания на теплосетях в зоне ТЭЦ-2. В это время горячей воды не будет в домах Кировского района в границах улиц Амурский бульвар — Джамбула — Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар; Центрального района: Амурский бульвар, улица Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриального района: улица Калинина — переулок Доступный — улица Волочаевская — улица Гамарника — улица Пионерская от Фабричного переулка до улицы Шевчука, улица Павла Морозова до улицы Кубяка.