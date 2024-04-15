Пригородные поезда в Хабаровске перешли на летнее расписание

Пригородные поезда Хабаровска перешли на летнее расписание. На маршруты вышли четырёхвагонные «дачные» электрички, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



— На направлении Хабаровск-1 — Николаевка — Хабаровск-1 до конца апреля движение поездов будет осуществляться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. А с 1 мая по 30 сентября электрички будут ходить ежедневно, — сообщили в краевом Минтрансе. На направлении Хабаровск-1 — Кругликово — Хабаровск-1 электричка будет курсировать с 13 апреля по 6 октября по субботам, воскресеньям и праздничным дням.



Уточнить информацию о движении поездов можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00.