Гостей Хабаровска предупредили о ямочном ремонте дорог

О начале ямочного ремонта в Хабаровске горожан и гостей города предупредил мэр Сергей Кравчук. Ремонтировать городские магистрали начали с наступлением хорошей погоды. Одновременно с этим с улиц города вывозят тонны песка, который рассыпали на проезжей части зимой, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Мэр Сергей Кравчук попросил автомобилистов учитывать при планировании маршрута следующую информацию.
В Индустриальном районе с 21 по 30 апреля работы будут проводиться по улицам Суворова, Фурманова, Малиновского; с 1 по 5 мая техника зайдет на улицы Панфиловцев и Ворошилова, а с 26 апреля по 5 мая — на Краснореченскую.
В Центральном районе ямочный ремонт начнется на улицах Запарина и Лермонтова — с 16 по 20 апреля, а также на Уссурийском и Амурском бульварах — с 11 по 20 апреля.
В Железнодорожном районе работы затронут проспект 60-летия Октября с 21 по 25 апреля. На Воронежскую техника зайдет с 1 по 10 мая.
В Краснофлотском районе с 6 по 15 мая работы будут проводиться на улицах Уборевича и Тихоокеанской.
В Кировском районе ямочный ремонт проведут на улицах Серышева (с 21 по 30 апреля) и Тихоокеанской (с 16 по 25 апреля).
С учетом погодных условий график может быть скорректирован.