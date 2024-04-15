Гостей Хабаровска предупредили о ямочном ремонте дорог

В Индустриальном районе с 21 по 30 апреля работы будут проводиться по улицам Суворова, Фурманова, Малиновского; с 1 по 5 мая техника зайдет на улицы Панфиловцев и Ворошилова, а с 26 апреля по 5 мая — на Краснореченскую.