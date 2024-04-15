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Гостей Хабаровска предупредили о ямочном ремонте дорог

Приезжим и местным водителям необходимо учитывать график дорожных работ при движении по городу и через него.

Источник: IrkutskMedia.ru

О начале ямочного ремонта в Хабаровске горожан и гостей города предупредил мэр Сергей Кравчук. Ремонтировать городские магистрали начали с наступлением хорошей погоды. Одновременно с этим с улиц города вывозят тонны песка, который рассыпали на проезжей части зимой, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Мэр Сергей Кравчук попросил автомобилистов учитывать при планировании маршрута следующую информацию.

В Индустриальном районе с 21 по 30 апреля работы будут проводиться по улицам Суворова, Фурманова, Малиновского; с 1 по 5 мая техника зайдет на улицы Панфиловцев и Ворошилова, а с 26 апреля по 5 мая — на Краснореченскую.

В Центральном районе ямочный ремонт начнется на улицах Запарина и Лермонтова — с 16 по 20 апреля, а также на Уссурийском и Амурском бульварах — с 11 по 20 апреля.

В Железнодорожном районе работы затронут проспект 60-летия Октября с 21 по 25 апреля. На Воронежскую техника зайдет с 1 по 10 мая.

В Краснофлотском районе с 6 по 15 мая работы будут проводиться на улицах Уборевича и Тихоокеанской.

В Кировском районе ямочный ремонт проведут на улицах Серышева (с 21 по 30 апреля) и Тихоокеанской (с 16 по 25 апреля).

С учетом погодных условий график может быть скорректирован.