Молодежь Хабаровска пообщалась с космонавтом Петром Дубровым

В честь Дня космонавтики молодежный совет при администрации Хабаровска организовал онлайн-встречу с почетным гражданином краевой столицы. Телемост с космонавтом прошел на базе ДВГУПС, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Решили организовать телемост ко дню космонавтики, потому что одно дело читать про героев, совсем другое — прикоснуться к истории через очевидцев, — объяснил член молодежного совета Дмитрий Косилов. — Здорово, когда у ребят есть шанс задать все интересующие их вопросы напрямую. Возможно, это кого-нибудь вдохновит».
На связь с Петром Дубровым вышел один из самых юных участников совета — Константин Барсуков. Юноша учится еще в лицее при университете, но уже активно участвует в жизни хабаровской молодежи.
«Петр Валерьевич сразу согласился на нашу просьбу. Он довольно тесно сотрудничает с молодежью города и поддерживает наши инициативы, — рассказал Константин Барсуков. — Участниками встречи стало около 50 человек — столько разместить позволил конференц-зал».
В конце встречи Петр Дубров посоветовал ребятам отметить День космонавтики за просмотром фильма «Укрощение огня» (12+), а также дал напутствие на будущее.
«Никогда не теряйте надежду и не опускайте руки. Какой бы космической и недосягаемой цель ни казалась, у вас все получится, если будете идти к ней и верить в свои силы», — резюмировал космонавт.
Кроме телемоста к празднику молодежь подготовила обучающую тематическую прогулку «Тропа Гагарина. 108 минут», где были размещены фразы Юрия Гагарина, которые он произносил во время исторического полета, а также выставка детских рисунков и фотографий.