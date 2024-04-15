Актер Никита Кологривый написал поэму для дочери в ИВС Новосибирска

Актер Никита Кологривый, родом из Новосибирска, во время пребывания в ИВС написал поэму и сказку для дочери. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелия.
По его словам, он хотел был бы записать для дочери диск со своими произведениями. Кологривому нравиться писать, хоть он и скептически относится к своей поэзии. Однако во время пребывания в ИВС заняться ему больше было нечем.
Напомним, в марте 2024 года актер устроил дебош в новосибирской кальянной и укусил хостес. После этого суд отправил его на 7 дней в изолятор временного содержания.
Напомним, актеру Кологривому после дебоша запретили пользоваться услугами эскорта.