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Актер Никита Кологривый написал поэму для дочери в ИВС Новосибирска

Во время заключения заняться ему больше было нечем.

Источник: Сиб.фм

Актер Никита Кологривый, родом из Новосибирска, во время пребывания в ИВС написал поэму и сказку для дочери. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелия.

По его словам, он хотел был бы записать для дочери диск со своими произведениями. Кологривому нравиться писать, хоть он и скептически относится к своей поэзии. Однако во время пребывания в ИВС заняться ему больше было нечем.

Напомним, в марте 2024 года актер устроил дебош в новосибирской кальянной и укусил хостес. После этого суд отправил его на 7 дней в изолятор временного содержания.

Напомним, актеру Кологривому после дебоша запретили пользоваться услугами эскорта.

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