Хабаровский «Мечталет» выпускает артбук к анимационному фильму «Невельской»

«Несколько лет назад манга о легендарном адмирале Геннадии Невельском, созданная участниками проекта Hero4Hero вдохновила команду “Мечталета” на работу над анимационным фильмом об этом впечатляющем периоде в истории российского государства. Современным авторам крайне важно осваивать актуальные инструменты медиакоммуникации для диалога со своим зрителем. Мы видим, что к нашему анимационному проекту есть интерес как со стороны профессионалов отрасли, так и среди поклонников анимации, комиксов, манги — это, преимущественно подростки. И именно поэтому выпуск артбука стал для нас очень логичным шагом, — сообщил генеральный директор анимационной студии “Мечталет” Илья Кузнецов.