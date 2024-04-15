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Хабаровский «Мечталет» выпускает артбук к анимационному фильму «Невельской»

Артбук «Невельской»: иллюстрированная вселенная анимационного блокбастера.

Источник: Правительство Хабаровского края

Хабаровская анимационная компания «Мечталет» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выпустит артбук перед премьерой анимационного фильма «Невельской», сообщает пресс-служба правительства края.

Фильм расскажет о путешествии адмирала Геннадия Невельского, который сделал Дальний Восток частью России. Издание предназначено для профессионалов и любителей анимации, а также для изучения процесса разработки проекта.

«Несколько лет назад манга о легендарном адмирале Геннадии Невельском, созданная участниками проекта Hero4Hero вдохновила команду “Мечталета” на работу над анимационным фильмом об этом впечатляющем периоде в истории российского государства. Современным авторам крайне важно осваивать актуальные инструменты медиакоммуникации для диалога со своим зрителем. Мы видим, что к нашему анимационному проекту есть интерес как со стороны профессионалов отрасли, так и среди поклонников анимации, комиксов, манги — это, преимущественно подростки. И именно поэтому выпуск артбука стал для нас очень логичным шагом, — сообщил генеральный директор анимационной студии “Мечталет” Илья Кузнецов.

Премьера фильма запланирована на 2025 год, а артбук будет представлен в нескольких городах Дальнего Востока. Также первая партия артбука «Невельской» составом в 1100 экземпляров будет добавлена в коллекции музеев и библиотек Дальнего Востока.

Для развития творческих индустрий в крае предлагается создать анимационный кластер «Мё» и запустить креативный технопарк «Амур». Реализацию этих задач будет контролировать первый зампред правительства края Мария Авилова и министр культуры Юрий Ермошкин по поручению губернатора.

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