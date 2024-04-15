Хабаровский «Мечталет» выпускает артбук к анимационному фильму «Невельской»

Хабаровская анимационная компания «Мечталет» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выпустит артбук перед премьерой анимационного фильма «Невельской», сообщает пресс-служба правительства края.
Фильм расскажет о путешествии адмирала Геннадия Невельского, который сделал Дальний Восток частью России. Издание предназначено для профессионалов и любителей анимации, а также для изучения процесса разработки проекта.
«Несколько лет назад манга о легендарном адмирале Геннадии Невельском, созданная участниками проекта Hero4Hero вдохновила команду “Мечталета” на работу над анимационным фильмом об этом впечатляющем периоде в истории российского государства. Современным авторам крайне важно осваивать актуальные инструменты медиакоммуникации для диалога со своим зрителем. Мы видим, что к нашему анимационному проекту есть интерес как со стороны профессионалов отрасли, так и среди поклонников анимации, комиксов, манги — это, преимущественно подростки. И именно поэтому выпуск артбука стал для нас очень логичным шагом, — сообщил генеральный директор анимационной студии “Мечталет” Илья Кузнецов.
Для развития творческих индустрий в крае предлагается создать анимационный кластер «Мё» и запустить креативный технопарк «Амур». Реализацию этих задач будет контролировать первый зампред правительства края Мария Авилова и министр культуры Юрий Ермошкин по поручению губернатора.