Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска обратились в Роспотребнадзор после концерта Алины Швец

После концерта Алины Швец новосибирцы обратились в Роспотребнадзор.

Источник: Соцсети

В Новосибирске 10 апреля прошел концерт Алины Швец в лофт-парке «Подземка».

По словам новосибирцев, которые купили premium-билеты, им пообещали вход вне очереди, а также ВИП-зону. В результате ничего из перечисленного им так и не предоставили. Об этом сообщили в Telegram-канале Ural Mash.

В том числе не предоставили и хорошую охрану, которой почти не было. На входе, по словам жителей Новосибирска, и в самом концертном зале были одни и те же охранники, которых просто перемещали из одного места в другое.

Разочарованные новосибирцы после концерта решили обратиться в Роспотребнадзор.

музыка