«Примводоканал» намерен обновить 16 км водопроводных и коммунальных сетей

Компания «Приморский водоканал» инициировала масштабный проект по модернизации инфраструктуры, который предусматривает обновление 16 километров водопроводных и канализационных сетей в регионе. Как сообщает пресс-служба пресс-служба правительства Приморского края, эта инициатива, охватывающая все ключевые объекты предприятия, направлена на повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Юрий Гуртяков, занимающий должность главного инженера «Примводоканала», подчеркнул, что в план ремонтных работ включены участки, наиболее нуждающиеся в обновлении. В рамках проекта предусмотрена замена шести километров трубопроводов, а также ремонт и обновление вспомогательного оборудования, включая задвижки, колодцы, люки и пожарные гидранты. Кроме того, будет проведена модернизация водоразборных колонок и техническое обслуживание насосных станций.
Современные технологии, такие как бестраншейная технология «Крот», позволят обновить канализационные сети без разрушения дорожного покрытия и нарушения благоустройства. Это значительно сократит неудобства для жителей и сохранит городскую инфраструктуру в целостности.
В дополнение к этому, запланирован ремонт оборудования на Седанкинском и Богатинском водохранилищах, включая замену электрооборудования, насосов, поворотных затворов и задвижек.
«Примводоканал» акцентирует внимание на том, что все работы будут проводиться с учетом минимизации неудобств для населения, включая сокращение времени отключения водоснабжения и ограничение земляных работ, чтобы не нарушать благоустройство города. Эта программа модернизации является частью стратегии компании по повышению качества жизни горожан и обеспечению надежности коммунальных услуг.