«Примводоканал» намерен обновить 16 км водопроводных и коммунальных сетей

«Примводоканал» акцентирует внимание на том, что все работы будут проводиться с учетом минимизации неудобств для населения, включая сокращение времени отключения водоснабжения и ограничение земляных работ, чтобы не нарушать благоустройство города. Эта программа модернизации является частью стратегии компании по повышению качества жизни горожан и обеспечению надежности коммунальных услуг.