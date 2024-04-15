Погода удивит жителей Иркутска потеплением до +18 градусов

Еще в субботу весна внезапно шокировала сибиряков снегопадом, а уже в понедельник удивила потеплением. Жители областной столицы могут погреться в теплых лучах апрельского солнца, ведь синоптики прогнозируют, что погода в Иркутске 15 апреля 2024 года будет с температурой до +18 градусов.