Погода удивит жителей Иркутска потеплением до +18 градусов

Еще в субботу весна внезапно шокировала сибиряков снегопадом, а уже в понедельник удивила потеплением. Жители областной столицы могут погреться в теплых лучах апрельского солнца, ведь синоптики прогнозируют, что погода в Иркутске 15 апреля 2024 года будет с температурой до +18 градусов.
Погода в Иркутске 15 апреля 2024
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с. Местами возможны порывы до 14 м/с. Температура +11…+16 градусов, местами +5…+10 градусов. А в западных, центральный и южных районах при малооблачной погоде ожидается до +21 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 15 апреля 2024 года будет без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов.
Кроме того, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.