Премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» прошла в иркутском ТЮЗе

Премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь» представили в Театре юного зрителя имени Александра Вампилова. Комедию по одной из самых популярных пьес Шекспира поставил режиссёр из Санкт-Петербурга Антон Свит, который известен иркутским театралам по спектаклям ТЮЗа «Ревизор», «женитьба Бальзаминова» и «Прошлым летом в Чулимске».