Премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» прошла в иркутском ТЮЗе

Премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь» представили в Театре юного зрителя имени Александра Вампилова. Комедию по одной из самых популярных пьес Шекспира поставил режиссёр из Санкт-Петербурга Антон Свит, который известен иркутским театралам по спектаклям ТЮЗа «Ревизор», «женитьба Бальзаминова» и «Прошлым летом в Чулимске».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства культуры Иркутской области, спектакль, в центре сюжета которого свадьба персонажей из мифов Древней Греции Тесея и Ипполиты, заиграл новыми красками благодаря необычному музыкальному сопровождению, подобранному режиссёром. В основном это джаз и известные композиции в обработке Дюка Эллингтона.
Первые показы спектакля «Сон в летнюю ночь» прошли 12 и 13 апреля. Следующие постановки запланированы на 19 и 29 апреля. Спектакль стал третьей премьерой иркутского ТЮЗа с начала года.