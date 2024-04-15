Красноярский «Енисей» встретится с ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ встретится с московским ЦСКА.
В рамках четвертьфинала для прохода в полуфинал одной из команд нужно будет одержать три победы. Первые две встречи пройдут в Москве 22 и 24 апреля, ещё одна встреча пройдёт в Красноярске 27 апреля. В случае необходимости дополнительный матчи пройдёт 29 апреля и 2 мая.
Отметим, что в этом сезоне «Енисей» дважды обыгрывал и дважды проигрывал московскому ЦСКА.
Ранее сообщалось о том, что футболисты «Енисея» разгромили «Аланию» в матче Первой лиги.