Красноярский «Енисей» встретится с ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ

В рамках четвертьфинала для прохода в полуфинал одной из команд нужно будет одержать три победы. Первые две встречи пройдут в Москве 22 и 24 апреля, ещё одна встреча пройдёт в Красноярске 27 апреля. В случае необходимости дополнительный матчи пройдёт 29 апреля и 2 мая.