Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский «Енисей» встретится с ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ

В рамках четвертьфинала для прохода в полуфинал одной из команд нужно будет одержать три победы.

Источник: БК "Енисей"

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ встретится с московским ЦСКА.

В рамках четвертьфинала для прохода в полуфинал одной из команд нужно будет одержать три победы. Первые две встречи пройдут в Москве 22 и 24 апреля, ещё одна встреча пройдёт в Красноярске 27 апреля. В случае необходимости дополнительный матчи пройдёт 29 апреля и 2 мая.

Отметим, что в этом сезоне «Енисей» дважды обыгрывал и дважды проигрывал московскому ЦСКА.

Ранее сообщалось о том, что футболисты «Енисея» разгромили «Аланию» в матче Первой лиги.

здоровье