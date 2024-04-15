Как омичу приготовить вкусный кулич? Простой рецепт и история

До православной Пасхи осталось совсем немного, и некоторые наверняка захотят испечь куличи. Нашли для вас рецепт простого, но вкусного кулича. А бонусом — историю о том, откуда эта выпечка вообще появилась на Руси.
Быстрый и простой рецепт вкусного кулича прост — нам понадобятся только:
- Мука — 4 стакана
- Молоко — 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Масло сливочное — 100 г
- Дрожжи сухие активные — 11 г или свежие дрожжи — 50 г
- Яйца — 3 шт
- Соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу)
- Формы для куличей
- Сахарная пудра — 100 г
Когда у вас есть всё необходимое, нужно растопить сливочное масло на сковороде, параллельно в небольшой кастрюльке подогреть молоко, а после развести в нем дрожжи. Добавить в молоко яйца, затем — растопленное масло, сахар, немного соли. После необходимо посыпать получившуюся заготовку мукой и, всё тщательно перемешав, замесить тесто.
Формы для куличей нужно смазать растительным маслом и немного обсыпать мукой. Далее следует наполовину заполнить формы для куличей получившимся тестом. За пятнадцать двадцать минут до выпечки включите духовку, разогрейте её до 180 градусов и поставьте куличи в печь на 40 минут.
Дело за малым! Нужно дождаться готовности и еще горяченькие обсыпать сверху сахарной пудрой. И всё, сладкие и вкусные куличи готовы к тому, чтобы их съели, а вы — к празднованию Пасхи.
Но откуда появилась традиция готовить куличи?
Она пришла к нам вместе с православием, в далекие дни (примерно в XII веке), когда в первых церквах пеклись хлеба «Артосы», символизирующие воскрешение Христа. Приготовлялись они на закваске и раздавались прихожанам.
Церковная традиция постепенно обрела популярность и среди мирян, что привело к появлению различных вариаций прото-кулича. В то время перед Пасхой было принято держать «пасхальный пост» один или два дня — за это время человек мог нагулять немалый аппетит. Потому рецепт Артоса менялся, становясь более сытным и вкусным. В ход шли орехи, мед и так хорошо знакомый нам изюм. Постепенно это некогда исключительно церковное кушанье приобрело знакомые черты, а его употребление превратилось в хорошую традицию, которая соблюдается и сегодня.
Данил Гриценко.