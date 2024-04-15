Как омичу приготовить вкусный кулич? Простой рецепт и история

Церковная традиция постепенно обрела популярность и среди мирян, что привело к появлению различных вариаций прото-кулича. В то время перед Пасхой было принято держать «пасхальный пост» один или два дня — за это время человек мог нагулять немалый аппетит. Потому рецепт Артоса менялся, становясь более сытным и вкусным. В ход шли орехи, мед и так хорошо знакомый нам изюм. Постепенно это некогда исключительно церковное кушанье приобрело знакомые черты, а его употребление превратилось в хорошую традицию, которая соблюдается и сегодня.