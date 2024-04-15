Башкирия приняла детей из Белгородской области

«Башкирия очень красивая, но, конечно, пока в сравнении с Белгородом у вас довольно прохладно. Раньше я много хорошего слышал про башкирский мед и ваши национальные блюда. Самое главное, мы сможем спокойно завершить учебу, так как во время занятий в Белгороде мы учимся дистанционно и бывало, что объявляли ракетную опасность или тревогу из-за беспилотников — в это время мы уходим в коридор и приходится прерывать учебный процесс», — поделился Иван с корреспондентом ИА «Башинформ».