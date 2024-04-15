Башкирия приняла детей из Белгородской области

Здесь ребятам обеспечат все необходимые условия для продолжения обучения по текущей программе, а также организуют культурный досуг и ознакомят с достопримечательностями региона.
По словам одного из жителей Белгорода Ивана Пензева, Башкирия ему очень понравилась и он с нетерпением ждет возможности узнать республику поближе.
«Башкирия очень красивая, но, конечно, пока в сравнении с Белгородом у вас довольно прохладно. Раньше я много хорошего слышал про башкирский мед и ваши национальные блюда. Самое главное, мы сможем спокойно завершить учебу, так как во время занятий в Белгороде мы учимся дистанционно и бывало, что объявляли ракетную опасность или тревогу из-за беспилотников — в это время мы уходим в коридор и приходится прерывать учебный процесс», — поделился Иван с корреспондентом ИА «Башинформ».
Мнение земляка разделяет и Валерия Гавшина, которая восхищена гостеприимством Башкирии.
«Мы уехали из дома на довольно-таки долгое время, однако я уверена, что все сложится хорошо и нам будет очень комфортно учиться в вашем дружелюбном и заботливом крае», — считает она.
Как сообщил руководитель администрации Главы республики Максим Забелин, дети ориентировочно пробудут в республике до конца мая или начала июня.
«Башкортостан всегда отличался доброжелательностью и гостеприимством. Своих мы никогда не бросаем и в том числе помогаем детям из приграничных территорий, где сейчас довольно непростая обстановка. По согласованию с руководством Белгородской области мы можем принять и вторую крупную группу ребят. У нас созданы все условия для обеспечения непрерывности учебного процесса и отдыха», — подчеркнул Забелин.
Министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин рассказал, что за гостями из Белгородской области уже закреплены республиканские школы, определены педагоги и составлено актуальное расписание.
«Башкирия протянула руку помощи детям, которые в настоящее время находятся в достаточно сложной ситуации, ведь в течение года они практически не могли нормально учиться из-за постоянного стресса, связанного со случаями обстрела со стороны Украины. Обучение школьников организовано в соответствии с тем расписанием, которое было у них в Белгородской области. В основном к нам приехали учащиеся 7−9 классов, есть и 10-классники. С огромной радостью мы сделаем так, чтобы им было максимально комфортно», — заверил руководитель ведомства.
Педагог из Белгорода Ирина Бородина, которая сопровождает детей в республике, назвала Башкирию своим вторым домом.
«Мы уже успели почувствовать ваше радушие, вообще, сегодня вся наша страна — как единая семья. Я восхищена вашим архитектурным стилем и менталитетом жителей, все замечательно. Дети приехали в предвкушении увлекательного приключения. Конечно, волнуются за учебу, но теперь смогут закончить свои классы в спокойной обстановке, когда урок длится полноценные 45 минут, когда учитель общается с ними не через экран монитора. Учеба будет максимально насыщенной, максимально эффективной. Мы очень благодарны Главе республики и местным властям — огромная работа проведена. Спасибо вам большое от всей души, мы ценим эту поддержку», — рассказала учительница.
Напомним, решение о том, что Башкирия примет ребят из Белгорода, было принято Радием Хабировым после разговора с губернатором области. Глава республики поручил правительству обеспечить детям достойное проживание, питание, учебный процесс и, при необходимости, — дополнительное образование. Башкортостан своих не бросает.