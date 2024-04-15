Хабаровский «Олимп» станет детским лагерем нового стандарта

Сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ход работ в загородном муниципальном лагере «Олимп». Место отдыха было закрыто из-за плачевного состояния в 2021 году. До начала этой реконструкции таких масштабных обновлений здесь не было никогда.
На данный момент на территории построили модульную столовую и осталось провести установку оборудования. Специалисты уже приступили к строительству двух корпусов для проживания. В этом году из городского бюджета было выделено 140 млн рублей на необходимую инфраструктуру для отдыха детей. Благодаря проведенному аукциону, удалось сэкономить 21 млн рублей. Решено было направить эти средства на покупку технологического оборудования, которое будет установлено в лагере.
«Олимп» станет детским лагерем нового стандарта. Корпуса здесь станут современными. В каждой комнате, где будут проживать дети, предусмотрены душевые и туалетные комнаты. Также для ребят установят стиральные машины, сушильные комнаты. Кроме того, отдельно обустроят комнаты для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них сделают отдельные входы с элементами доступной среды. В корпусах отдыхающие будут чувствовать себя комфортно", — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Строительство объектов идет активными темпами. Детский Лагерь «Олимп» планируют открыть 15 июля. Здесь планируют провести три смены. Первые две — по две недели, третью — одна неделя. В каждую смену отдохнут 80 детей. Таким образом, получается, что за все время работы этим летом лагерь «Олимп» сможет принять 240 ребят. Первого июня по договору будет закончен монтаж современного оборудования столовой, которое позволяет готовить вкусные и полезные блюда. Питание будет пятиразовым.
Путевки для детей после открытия лагеря смогут приобрести все желающие. Первыми постояльцами «Олимпа» станут ребята из спортивных федераций города.
«Работу по реконструкции лагеря мы продолжим. Для этого мы вошли в национальную программу на 2025 год. Предварительно наша заявка одобрена. Я благодарен правительству Хабаровского края за то, что помогает в решении этого вопроса. В следующем году мы построим еще 4 корпуса. Тогда лагерь будет полностью готов для отдыха большого количества ребят», — подчеркнул Сергей Кравчук.