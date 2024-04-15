Хабаровский «Олимп» станет детским лагерем нового стандарта

«Работу по реконструкции лагеря мы продолжим. Для этого мы вошли в национальную программу на 2025 год. Предварительно наша заявка одобрена. Я благодарен правительству Хабаровского края за то, что помогает в решении этого вопроса. В следующем году мы построим еще 4 корпуса. Тогда лагерь будет полностью готов для отдыха большого количества ребят», — подчеркнул Сергей Кравчук.