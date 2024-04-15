Гуманитарный груз весом более 1,5 тонн отправили нашим бойцам из Братска в зону СВО

Организаторами выступили городской Совет ветеранов и Комитет солдатских матерей и отцов Братска и Братского района. Всего было собрано 120 коробок общим весом более 1,5 тонн, из них несколько коробок адресовано в Белгород отцу Павлу, помогающему нашим бойцам-землякам. Остальной груз отправится на фронт и в госпитали.
— Активно участвовали в погрузке кадеты школы № 24. Они молодцы! Бережно и компактно сложили всё, что собрано братчанами, а затем рассортировано и тщательно упаковано, — написал в своём канале Сергей Серебренников.
В этих посылках очень много нательного белья и носков, кроме того отправлено 20 маскировочных сетей в летней расцветке и 18 коробок с медикаментами и перевязочными материалами.
Руководитель комитета солдатских матерей и отцов Братска и Братского района Елена Евстафьевна Бойко рассказала, что все посылки формировались строго по заказам от военнослужащих и госпиталей.
— Для бойцов с позывными с позывными «Осень» и «Ангара» отправили футболки, термобельё, одеяла. Очень просили ребята окопные свечи. Большая слякоть сейчас там. Окопные свечи горят до семи часов, на них готовят еду, сушат бельё, с их помощью обогреваются. Отправили 24 коробки окопных свечей, которые передали жители Бикея, — написал Сергей Серебренников.
Кроме того, бойцу с позывным «Осень» по его заявке отправили гитару.
Гуманитарный груз до места на благоторительных началах помогает доставить транспортная компания «КИТ».