Гуманитарный груз весом более 1,5 тонн отправили нашим бойцам из Братска в зону СВО

Организаторами выступили городской Совет ветеранов и Комитет солдатских матерей и отцов Братска и Братского района. Всего было собрано 120 коробок общим весом более 1,5 тонн, из них несколько коробок адресовано в Белгород отцу Павлу, помогающему нашим бойцам-землякам. Остальной груз отправится на фронт и в госпитали.