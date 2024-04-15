День влюбленных отмечают в Казахстане

АСТАНА, 15 апреля — Sputnik. Альтернативный европейскому Дню святого Валентина праздник День влюбленных — «Улттык гашыктар кунине орай» появился в Казахстане в 2011 году. Тогда в республике предложили создать свой собственный, национальный вариант Дня влюбленных, и казахстанское общество восприняло ее несколько неоднозначно, как, впрочем, любое нововведение. Что значит праздник, как он появился, есть ли у него традиции, в материале Sputnik Казахстан.
Однако практика показала, что для молодежи не имеет значения, когда и сколько раз в год говорить слова любви. Она с большим удовольствием подхватила идею праздника на казахский манер и в первый же год празднования организовала грандиозный флешмоб в Алматы.
Кто такие Козы-Корпеш и Баян-Сулу
Сама легенда о большой любви двух молодых людей Козы-Корпеша и Баян-Сулу пришла в наши дни из глубины веков и наполнена трагическими событиями. Из уст в уста предки передавали эту невероятную историю любви юноши и девушки, которым не суждено было быть вместе.
Надо отметить, в казахской литературе поэма «Козы-Корпеш — Баян-Сулу» считается одной из самых древних и широко распространенных среди народа.
Основная суть поэмы заключается в жестокости старого обычая, обрекающего на гибель влюбленных. Легенда гласит: когда-то друзья детства Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей и ещё до появления их на свет обручили, согласно бытовавшей традиции.
«Запомнишь ли навеки наш обет, исполнишь ли прощальный мой завет? И, если у тебя родится дочка, за сына моего отдашь иль нет?».
Но судьба сложилась иначе: Сарыбай погибает во время охоты, так и не дождавшись рождения сына — Козы. Уже подросшие Козы-Корпеш и дочь Карабая Баян-Сулу полюбили друг друга.
Но Карабай меняет жизненные планы. Он обещает отдать свою дочь за местного батыра Кодара, спасшего однажды его отары от джута. Кодар становится преградой между влюбленными. Первым в любовном треугольнике погибает Козы.
Опечаленная гибелью любимого Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, если тот выроет для неё колодец с ключевой водой. Кодар принимается за работу, все углубляясь, держась за длинные косы Баян. Девушка неожиданно отрезает косы: Кодар, оставленный в колодце, умирает. Убив коварного злодея Кодара, Баян-Сулу на могиле Козы-Корпеша закалывает себя кинжалом.
Где расположен мавзолей влюбленных
Эта лирическая поэма казахского народа многие годы интересовала драматургов, этнографов и историков многих народов. Одна из первых записей легенды на русском языке была сделана для Александра Сергеевича Пушкина и сохранилась в его архиве.
Могила Козы Корпеш-Баян Сулу находится близ аула Тансык Аягузского района Восточно-Казахстанской области. Мазар является одним из древнейших памятников в Казахстане, дошедших до нашего времени.