День влюбленных отмечают в Казахстане

АСТАНА, 15 апреля — Sputnik. Альтернативный европейскому Дню святого Валентина праздник День влюбленных — «Улттык гашыктар кунине орай» появился в Казахстане в 2011 году. Тогда в республике предложили создать свой собственный, национальный вариант Дня влюбленных, и казахстанское общество восприняло ее несколько неоднозначно, как, впрочем, любое нововведение. Что значит праздник, как он появился, есть ли у него традиции, в материале Sputnik Казахстан.