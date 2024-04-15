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В Красноярске пропавшего 14-летнего школьника нашли спустя трое суток

В Красноярске нашли пропавшего 14-летнего подростка.

Источник: ГУ МВД

Утром 15 апреля в Красноярске сотрудники полиции нашли 14-летнего подростка, который несколько дней назад сбежал от своей бабушки. Об этом сообщает краевое МВД.

В пятницу, 12 апреля, несовершеннолетний вместе с родственницей отправился в магазин. Через какое-то время пожилая женщина ушла домой, а парень остался. После этого он исчез.

— Полицейским подросток пояснил, что причиной ухода стало желание погулять. В первую ночь он ночевал у знакомого, вторую провел в компьютерном клубе, — рассказали в пресс-службе МВД.

Сейчас школьника передали бабушке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Отмечается, что несовершеннолетний ранее неоднократно уходил из дома и состоит на профилактическом учете ОВД.