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Омичей снова ждёт похолодание

Неделя в регионе начинается с заморозков.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 46% 754 мм рт. ст. +18°

Сегодня, 15 апреля, в понедельник начинается новая неделя — омичей она встречает заморозки. Такой прогноз даёт Обь-Иртышское УГМС.

Так, сегодня в регионе обещают днём температуру от +2 до + градусов, ночью — от +1 до −4. Кроме того, ситуация ухудшится из-за мокрого снега и сильного ветра — 9−14 м/с.

Заморозки продолжатся и 16 апреля, во вторник. Ночью температура сохранится ниже ноля (от 0 до −5), а днём всё же станет теплее — +7…+12 градусов.