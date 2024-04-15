Омичей снова ждёт похолодание

Сегодня, 15 апреля, в понедельник начинается новая неделя — омичей она встречает заморозки. Такой прогноз даёт Обь-Иртышское УГМС.



Так, сегодня в регионе обещают днём температуру от +2 до + градусов, ночью — от +1 до −4. Кроме того, ситуация ухудшится из-за мокрого снега и сильного ветра — 9−14 м/с.



Заморозки продолжатся и 16 апреля, во вторник. Ночью температура сохранится ниже ноля (от 0 до −5), а днём всё же станет теплее — +7…+12 градусов.