Проект городского фестиваля в Красноярске победил в федеральном конкурсе

Об этом сообщили в мэрии.
В этом году пройдёт десятый фестиваль, который станет юбилейным. Благодаря гранту, он станет особо значимым.
На полученный грант в октябре 2024 года на территории Красноярска пройдут два мероприятия: «Х Открытого городского фестиваля служб школьной медиации» и «Открытого городского фестиваля служб медиации в профессиональных образовательных организациях».
На фестивалях будут тренинги, мастер-классы, совместные задания, способствующие развитию успешной медиации.
Ранее сообщалось о том, чо в Красноярске опубликовали интерактивную карту дорожных работ.