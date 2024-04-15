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Проект городского фестиваля в Красноярске победил в федеральном конкурсе

Проект молодёжного центра «Своё дело» победил в конкурсе российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Об этом сообщили в мэрии.

В этом году пройдёт десятый фестиваль, который станет юбилейным. Благодаря гранту, он станет особо значимым.

На полученный грант в октябре 2024 года на территории Красноярска пройдут два мероприятия: «Х Открытого городского фестиваля служб школьной медиации» и «Открытого городского фестиваля служб медиации в профессиональных образовательных организациях».

На фестивалях будут тренинги, мастер-классы, совместные задания, способствующие развитию успешной медиации.

Ранее сообщалось о том, чо в Красноярске опубликовали интерактивную карту дорожных работ.