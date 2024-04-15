Проект по бесплатному обучению детей плаванию стартовал в Приморье

«Уже началось обучение ребят в Находке, Партизанске и Владивостоке. По завершению курса по программе “Плавание для всех” дети должны будут выполнить контрольные нормативы. В этом году к программе могут также присоединиться Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний и Большой Камень, сейчас с учреждениями ведется работа в этом направлении. В 2024 году всего запланировано обучить базовым навыкам плавания 1500 детей», — сообщили специалисты минспорта края.