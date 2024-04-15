Проект по бесплатному обучению детей плаванию стартовал в Приморье

Программа была запущена в 2020 году. Тогда Приморье стало одним из 43 субъектов России, участвующих в экспериментальном проекте. Затем по инициативе Губернатора Приморья Олега Кожемяко проект получил продолжение. По поручению главы края региональными минспортом и министерством образования была разработана и утверждена межведомственная программа.
Положительный опыт Приморского края нашел поддержку на всероссийском уровне. Регион включили в этом году в число 14 субъектов страны, реализующих пилотный проект. Краевым спортивным ведомством был сформирован социальный заказ на организацию занятий по бесплатному обучению плаванию детей в бассейнах, отмечает пресс-служба регионального минспорта.
Одним из первых к проекту «Плавание для всех» присоединился Партизанск. На базе бассейна Краевой спортивной школы олимпийского резерва стартовали занятия плаванием со второклассниками сразу нескольких школ города. Дети осваивают основные движения, учатся держаться на воде. Занятия проводят квалифицированные тренеры с большим опытом работы. Длительность курса — 36 часов.
«В прошлом году такие занятия прошли 300 учащихся Партизанска, в этом году мы намерены обучить столько же ребят из школ № 2, 3 и 50. Осенью присоединятся школы № 24 и 12. Вот уже на протяжении нескольких лет мы ставим детишкам правильную технику, этот навык сохраняется практически на всю жизнь», — рассказала инструктор-методист Краевой спортивной школы олимпийского резерва Татьяна Субухангулова.
«Уже началось обучение ребят в Находке, Партизанске и Владивостоке. По завершению курса по программе “Плавание для всех” дети должны будут выполнить контрольные нормативы. В этом году к программе могут также присоединиться Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний и Большой Камень, сейчас с учреждениями ведется работа в этом направлении. В 2024 году всего запланировано обучить базовым навыкам плавания 1500 детей», — сообщили специалисты минспорта края.