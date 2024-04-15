В Приморье из детского дома ушла девочка-подросток

14-летняя Диана Терновская ушла из КГКУ ЦССУ в Спасске-Дальнем 14 апреля, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На вид девочке 14−15 лет, рост 150−155 сантиметров, телосложение плотное, волосы ниже плеч русого цвета.