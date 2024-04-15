В Приморье из детского дома ушла девочка-подросток

В Приморье разыскивают девочку-подростка, которая ушли из детского дома и не вернулась, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку на пропавшую опубликовали в ТГ-канале (18+) ПСО «ПримПоиск».
14-летняя Диана Терновская ушла из КГКУ ЦССУ в Спасске-Дальнем 14 апреля, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На вид девочке 14−15 лет, рост 150−155 сантиметров, телосложение плотное, волосы ниже плеч русого цвета.
Подросток был одет в светлую футболку, красные шорты и серые тапочки.
Всех, кто владеет информацией, волонтеры традиционно просят обращаться по телефонам, указанным ниже:
8 (42352) 2−30−77, 102 или 112 — полиция;
8 902 505 17 56, 8 984 189 39 36 — волонтеры.