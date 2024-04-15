У верующих началась пятая неделя Великого поста: как правильно питаться, что не следует делать

Согласно церковным канонам, в пятую неделю поста ограничений меньше. Самой строгой считается первая неделя. Скоромная пища все еще под запретом, однако меню можно разнообразить полезными и вкусными постными блюдами. Разрешено есть каши, блюда из грибов, овощи, фрукты, соленья, бобовые, хлеб и макароны без яиц, морские водоросли, ягоды, орехи, семечки, мед и горький шоколад. Христианам, которые держат пост впервые, рекомендуют есть по 5−6 раз в день и обязательно добавлять в рацион блюда с клетчаткой, а также пить больше воды.