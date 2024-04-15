У верующих началась пятая неделя Великого поста: как правильно питаться, что не следует делать

С 15 по 21 апреля идет пятая календарная неделя Великого поста — она посвящена Преподобной Марии Египетской, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Христиане прославляют аскетический подвиг Марии Египетской и вспоминают об усилии, необходимом для истинного покаяния.
«В каноне собраны и изложены все побуждения к посту и покаянию. Святая Церковь повторяет его теперь полностью, чтобы дать верующим новые силы к успешному окончанию Великого поста. Для этой же цели служит и чтение жития преподобной Марии Египетской. Пример грешницы, ставшей святой, служит верующим образцом истинного покаяния и безграничного милосердия Божия к каждому человеку».
В среду, 17 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавит вечернее богослужение, известное как стояние Марии Египетской. Оно состоится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Кстати, во время него верующие должны совершить около 1000 земных поклонов.
«Служба эта — одна из самых длительных. Особенностью богослужения является полное прочтение покаянного канона преподобного Андрея Критского, который читали частями на великом повечерии в первые четыре дня Великого поста», — отмечается в сообщении.
Великий пост в 2024 году длится с 18 марта до 4 мая. Это самый строгий и длинный из всех постов. Начинается он за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы — недели перед самой Пасхой.
Согласно церковным канонам, в пятую неделю поста ограничений меньше. Самой строгой считается первая неделя. Скоромная пища все еще под запретом, однако меню можно разнообразить полезными и вкусными постными блюдами. Разрешено есть каши, блюда из грибов, овощи, фрукты, соленья, бобовые, хлеб и макароны без яиц, морские водоросли, ягоды, орехи, семечки, мед и горький шоколад. Христианам, которые держат пост впервые, рекомендуют есть по 5−6 раз в день и обязательно добавлять в рацион блюда с клетчаткой, а также пить больше воды.
Во время пятой седмицы Великого поста верующим советуют выполнять следующие правила:
— продолжать соблюдение поста;
— искренне молиться и посещать храм;
— ежедневно читать Святое Писание.
Что нельзя делать на пятой неделе Великого поста.
— есть скоромную пищу;
— устраивать шумные гуляния и застолья;
— сквернословить и ругаться.