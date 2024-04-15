Более 50 тысяч иркутян проголосовало за объекты благоустройства

Свой выбор жители города делают на платформе 38.gorodsreda.ru.
«В голосовании приняло участие больше 50 тысяч жителей города. Я рад, что горожане активно включились в этот процесс. Ведь именно они решают, какие объекты благоустроим в 2025 году. Сейчас в лидерах — танк “Иркутский комсомолец”. До конца голосования осталось еще больше двух недель, и на его итог может повлиять каждый иркутянин», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, благоустройство территории у танка поддержали 12393 человека. Здесь запланировано озеленение, организация удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, монтаж паркового освещения, установка малых архитектурных форм.
На втором месте — площадь у железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». За нее отдали голоса 11674 человека. В случае победы здесь организуют наружное освещение, установят скамейки и урны, проведут озеленение, устройство покрытий и мест для тихого отдыха.
На третьем месте — парк «Комсомольский». За него проголосовали 7742 иркутянина. Там планируют выполнить озеленение, монтаж паркового освещения, установку малых архитектурных форм, организовать удобные пешеходные маршруты и места для тихого отдыха.
На четвертом месте — площадь Декабристов (5110 голосов), на пятом — аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург (5049 голосов), на шестом — Падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (4 этап) (3633 голоса), на седьмом — Сад Томсона (1803 голоса), на восьмом — улица Карла Маркса (1442 голоса), на девятом — Русско-Амурский мемориальный комплекс (1125 голосов), на десятом — сквер у драматического театра имени Охлопкова (1124 голоса).
Жители города старше 14 лет могут сделать свой выбор на сайте 38.gorodsreda.ru/ до 30 апреля.