Более 50 тысяч иркутян проголосовало за объекты благоустройства

«В голосовании приняло участие больше 50 тысяч жителей города. Я рад, что горожане активно включились в этот процесс. Ведь именно они решают, какие объекты благоустроим в 2025 году. Сейчас в лидерах — танк “Иркутский комсомолец”. До конца голосования осталось еще больше двух недель, и на его итог может повлиять каждый иркутянин», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.