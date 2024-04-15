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В Красноярске за счёт паркинга хотят расширить офисный центр на Красрабе

Офисный центр на Красрабе, 141 планируют расширить.

В Красноярске планируют расширить офисное здание по адресу пр. Красноярский рабочий, 141, где находится банк.

В этом объекте планируется провести реконструкцию, пристроив к нему здание, три надземных этажа и один подземный.

Собственник здания обратился в мэрию за разрешением строить с трехметровым отступом от границ земельного участка, вместо положенного шестиметрового. По этому вопросу мэрия проведет публичные слушания, передаёт NGS24.RU.

Ранее сообщалось о том, что для строительства красноярского метро закроют привокзальную площадь.

строительство