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Стало известно, как изменится схема проезда в село Большая Елань в Иркутской области

Схема проезда в село Большая Елань в Иркутской области изменится с 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщают ОГКУ «Дирекция автодорог».

— Для всех видов транспорта вводят ограничение движения на участке с шестого по восьмой километр дороги Подъезд к селу Большая Елань. Теперь проезд до села проходит по дороге Подъезд к поселку Тюменск, — говорят в учреждении.

Причиной закрытия двухкилометрового участка стало строительство пересечения дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск с дорогой Подъезд у селу Большая Елань.

Ограничат движение на участке до 15 мая 2024 года.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что один человек погиб, а 13 пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю.