Стало известно, как изменится схема проезда в село Большая Елань в Иркутской области

Об этом сообщают ОГКУ «Дирекция автодорог».
— Для всех видов транспорта вводят ограничение движения на участке с шестого по восьмой километр дороги Подъезд к селу Большая Елань. Теперь проезд до села проходит по дороге Подъезд к поселку Тюменск, — говорят в учреждении.
Причиной закрытия двухкилометрового участка стало строительство пересечения дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск с дорогой Подъезд у селу Большая Елань.
Ограничат движение на участке до 15 мая 2024 года.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что один человек погиб, а 13 пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю.