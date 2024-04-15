В Иркутске подвели итоги деятельности народных дружин

В мероприятии участвовали руководители структурных подразделений мэрии, правоохранительных органов, депутаты городской Думы, дружинники.
По информации пресс-службы городской администрации, в областном центре действуют две народные дружины. В состав группы «Рубеж», которая была создана по инициативе представителей ТОС «Городок ИВАТУ» в 2017 году, входят 14 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Дружина «Соболь-508» зарегистрирована в конце прошлого года. Она функционирует на базе Байкальского государственного университета и состоит из 42 человек, большая часть из них — студенты вуза.
«Народные дружины патрулируют подведомственные территории, участвуют в охране общественного порядка во время проведения массовых городских праздников. Также они помогают сотрудникам полиции в предупреждении и пресечении правонарушений, ведут разъяснительную работу среди разных групп населения о недопущении экстремизма и терроризма, информируют о действиях мошенников, организуют военно-патриотические мероприятия. Несмотря на то, что пока численность народных дружинников в Иркутске невелика, их вклад в обеспечение спокойствия в отдельных районах весьма значителен. В настоящее время идет подготовка регистрации еще одной дружины, которая планирует работать в Октябрьском округе областного центра», — отметила начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Наталья Вирейкина.
«Мэрия Иркутска совместно с депутатским корпусом ведет работу по возрождению массового движения таких формирований. Был изучен опыт других муниципалитетов в разных регионах страны, проведен анализ имеющихся практик. Наиболее подходящие позиции были учтены при создании нормативного документа, который регулирует функционирование народных дружин. Соответствующее постановление подписано мэром Иркутска Русланом Болотовым в феврале этого года», — прокомментировал Андрей Южаков.
Например, в соответствии с одним из пунктов уже за первые три месяца 2024 года дружинники получат денежное вознаграждение. Для получения соответствующей выплаты им требовалось выйти на дежурства не менее 10 раз в квартал, продолжительность каждой смены — не менее трех часов.
По вопросам создания и регистрации добровольной дружины можно обращаться в отдел обеспечения безопасности и защиты населения администрации Иркутска по телефонам: 52−03−35 и 52−00−45, либо в отделы ГУ МВД России «Иркутское».