В Иркутске подвели итоги деятельности народных дружин

«Народные дружины патрулируют подведомственные территории, участвуют в охране общественного порядка во время проведения массовых городских праздников. Также они помогают сотрудникам полиции в предупреждении и пресечении правонарушений, ведут разъяснительную работу среди разных групп населения о недопущении экстремизма и терроризма, информируют о действиях мошенников, организуют военно-патриотические мероприятия. Несмотря на то, что пока численность народных дружинников в Иркутске невелика, их вклад в обеспечение спокойствия в отдельных районах весьма значителен. В настоящее время идет подготовка регистрации еще одной дружины, которая планирует работать в Октябрьском округе областного центра», — отметила начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Наталья Вирейкина.