Вильфанд пообещал Хабаровскому краю на следующей неделе летнюю погоду

Летняя погода с температурами до 26 градусов прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках Кавказа, а также в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, сообщил РИА Новости (18+) научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры до 20−25 градусов, даже до 26. Это касается всего Южного федерального округа: и Ростовской области, и Краснодарского края, и Крыма, и Ставрополья, и большинства республик Северного Кавказа», — сказал Вильфанд.
Также, по его словам, температура на 8−10 градусов выше нормы ожидается на юге Дальнего Востока — в Забайкалье, Приамурье, Приморье в Хабаровском крае.
«Там температуры — 20-градусные. На юге Хабаровского края и Приморья даже до 26−27 градусов. В середине апреля это редчайший случай», — добавил синоптик.