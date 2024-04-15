Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд пообещал Хабаровскому краю на следующей неделе летнюю погоду

По его словам, в регионе ожидается температура на 8−10 градусов выше нормы.

Сейчас в Ричмонде: +21° 6 м/с 40% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Freepik

Летняя погода с температурами до 26 градусов прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках Кавказа, а также в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, сообщил РИА Новости (18+) научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры до 20−25 градусов, даже до 26. Это касается всего Южного федерального округа: и Ростовской области, и Краснодарского края, и Крыма, и Ставрополья, и большинства республик Северного Кавказа», — сказал Вильфанд.

Также, по его словам, температура на 8−10 градусов выше нормы ожидается на юге Дальнего Востока — в Забайкалье, Приамурье, Приморье в Хабаровском крае.

«Там температуры — 20-градусные. На юге Хабаровского края и Приморья даже до 26−27 градусов. В середине апреля это редчайший случай», — добавил синоптик.