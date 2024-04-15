Вильфанд пообещал Хабаровскому краю на следующей неделе летнюю погоду

«На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры до 20−25 градусов, даже до 26. Это касается всего Южного федерального округа: и Ростовской области, и Краснодарского края, и Крыма, и Ставрополья, и большинства республик Северного Кавказа», — сказал Вильфанд.