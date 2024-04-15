Агитационный поезд-музей «Сила в правде» сделал остановку в Иркутске

«Для нас это важное событие, ведь оно объединяет всех россиян, которые сами определяют национальную политику и интересы. Это идет из истории, ее в настоящее время Министерство обороны РФ показывает регионам: как жила страна в былые времена, трудилась, воевала, защищая Родину. Это пример для всех нас», — отметил Игорь Кобзев.