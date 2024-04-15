Агитационный поезд-музей «Сила в правде» сделал остановку в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — Поезд «Сила в правде» Минобороны РФ 12 апреля прибыл на станцию «Иркутск-Пассажирский».
В его вагонах все желающие смогли посетить выставки и мастер-классы. Состав находился на первом пути с 10:00 до 15:00.
В честь прибытия поезда на перроне вокзала состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, руководитель агитационно-пропагандистской акции Сергей Приймак, председатель областного Законодательного Собрания Александр Ведерников, начальник Иркутского территориального гарнизона Сергей Михайлов, мэр Руслан Болотов, а также представители общественных и патриотических организаций. Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов города.
«Для нас это важное событие, ведь оно объединяет всех россиян, которые сами определяют национальную политику и интересы. Это идет из истории, ее в настоящее время Министерство обороны РФ показывает регионам: как жила страна в былые времена, трудилась, воевала, защищая Родину. Это пример для всех нас», — отметил Игорь Кобзев.
«Решением министра обороны РФ в период с 23 февраля по 8 мая в стране проводится агитационная акция “Сила в правде”. Мероприятие охватывает 75 городов в 67 субъектах РФ. Иркутск является одним из них, более того, 50-м, юбилейным. Протяженность нашего маршрута составляет более 34 тысяч километров. В составе эшелона девять агитационных вагонов», — сообщил Сергей Приймак.
«Мы сегодня встречаем в Иркутске — Городе трудовой доблести — агитпоезд, который расскажет о наших истории, традициях, славе, подвигах. С этого вокзала в годы Великой Отечественной войны уходили сотни эшелонов, увозя на фронт бойцов из Иркутской области, необходимые грузы, агитационные бригады. Сегодня мы возрождаем эти традиции. И, действительно, сила — в правде. Нашу историю никто и никогда не сможет переписать», — подчеркнул Руслан Болотов.
В рамках события состоялась церемония награждения наиболее отличившихся граждан региона. Медаль министерства обороны РФ «За помощь и милосердие» была вручена мэру Руслану Болотову, директору МУП «Иркутскгортранс» Сергею Майоку, руководителю волонтерской организации «Тополек» Елене Тагриной, общественному деятелю Михаилу Кудрявцеву, председателю Совета Благотворительного фонда «Звезда» Василию Шелковникову.
Поезд начал движение 23 февраля от Киевского вокзала Москвы и прибудет обратно на Белорусский вокзал столицы в преддверии Дня Победы. После Иркутска он отправился в Абакан. Цели акции — противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений российских армии и флота, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.