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Приём документов на первый курс суворовского училища начался в Иркутске

Приём документов продлится до 30 мая, вступительные испытания будут проходить с 1 по 15 июля. Участвовать в них будут школьники, которые в этом году оканчивают 4 класс.

Источник: Аргументы и факты

Приём документов на поступление в пятый класс начали в иркутском суворовском военном училище с 15 апреля. В этом году планируют набрать на первый курс обучения 60 мальчиков. Приём документов продлится до 30 мая, вступительные испытания будут проходить с 1 по 15 июля. Участвовать в них будут школьники, которые в этом году оканчивают 4 класс.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, по правилам суворовского училища, обучаться здесь будут только мальчики — приём документов будет проходить по будням с 10 часов утра до 4 часов дня по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176, КПП номер 1.

Напомним, Иркутское суворовское военное училище было открыто в 2023 году на территории бывшего ИВВАИУ. Обучение здесь проходят 180 детей из первого набора 5, 6 и 7 классов. С нового учебного года состав учащихся будет пополняться только за счёт пятиклассников.

образование