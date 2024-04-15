Приём документов на первый курс суворовского училища начался в Иркутске

Приём документов на поступление в пятый класс начали в иркутском суворовском военном училище с 15 апреля. В этом году планируют набрать на первый курс обучения 60 мальчиков. Приём документов продлится до 30 мая, вступительные испытания будут проходить с 1 по 15 июля. Участвовать в них будут школьники, которые в этом году оканчивают 4 класс.