Как освобождали Алушту: танки и хлеб-соль

Фашисты отступали поспешно. Румыны, которым немцы отказали в эвакуации, не только торопились сдаться в плен, но и открыли огонь по бывшим союзникам. К 10−11 часам, услышав русскую речь, жители стали выходить из своих домов. Сразу после освобождения были организованы курсы по обучению саперному делу, и уже через месяц после обучения в Алуште две группы 17-летних юношей и девушек занялись обезвреживанием мин, заложенных немцами вдоль всего алуштинского побережья.