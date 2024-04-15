В Омске на весь день отключат воду в домах двух округов

Так, во вторник, 16 апреля 2024 года, с 11 до 24 часов специалисты проведут ремонтные работы на водопроводе в пос. Степной в Центральном округе Омска.
На это время без холодной воды останутся дома по адресам:
— ул. Герцена, 44, 46, 55, 57, 63, 65;
— ул. 40 лет Ракетных войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 19, 22;
— ул. Октябрьская, 110;
— ул. Яковлева, 143, 108;
— Газовая котельная тепловой компании;
— СНТ Керамик 3;
— СНТ Степные зори;
— СНТ имени Левина;
— Водоразборная колонка по ул. Смоленская, 5;
— Воинская часть 489.
Еще одни плановые работы пройдут в четверг, 18 апреля, с 10 до 23 часов на водопроводе по адресу: ул. Химиков, д. 49 в Советском округе.
На этот раз холодной воды не будет в домах по адресам:
— ул. Химиков 55, 53, 51, 49, 47а.