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В Омске на весь день отключат воду в домах двух округов

Омский водоканал предупредил жителей о плановых отключениях холодной воды в ближайшие дни. По информации компании, работы, требующие отключения холодной воды, пройдут в двух округах Омска 16 и 18 апреля.

Источник: Reuters

Так, во вторник, 16 апреля 2024 года, с 11 до 24 часов специалисты проведут ремонтные работы на водопроводе в пос. Степной в Центральном округе Омска.

На это время без холодной воды останутся дома по адресам:

— ул. Герцена, 44, 46, 55, 57, 63, 65;

— ул. 40 лет Ракетных войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 19, 22;

— ул. Октябрьская, 110;

— ул. Яковлева, 143, 108;

— Газовая котельная тепловой компании;

— СНТ Керамик 3;

— СНТ Степные зори;

— СНТ имени Левина;

— Водоразборная колонка по ул. Смоленская, 5;

— Воинская часть 489.

Еще одни плановые работы пройдут в четверг, 18 апреля, с 10 до 23 часов на водопроводе по адресу: ул. Химиков, д. 49 в Советском округе.

На этот раз холодной воды не будет в домах по адресам:

— ул. Химиков 55, 53, 51, 49, 47а.

ЖКХ