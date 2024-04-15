В Берёзовском нашли множество нарушений безопасности дорожного движения

Как сообщает кузбасская прокуратура, в Берёзовском блюстители закона нашли множество нарушений требований законодательства при организации парковочной деятельности.
Так, по ул. Красная горка, 36, ул. Мира, 1 и ул. Промышленная не было посадочных и остановочных площадок, знаков пешеходного перехода и пешеходных тротуаров.
Прокурор обратился в суд с иском о понуждении муниципального казённого учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством устранить выявленные нарушения закона. Суд удовлетворил требования прокурора. Однако пока решение суда не вступило в законную силу.