Стоим битый час: во Владивостоке пробка растянулась от Снеговой Пади

Водитель Toyota Caldina не справился с управлением в районе Выселковой на спуске к Рудневскому мосту во Владивостоке. Он врезался в несколько транспортных средств, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По информации аварийный комиссаров, повреждения получили Toyota Hilux Surf, Toyota Crown и Lexus RX450h. Люди стояли в огромной пробке около часа. Затор начинался от самой Снеговой Пади. О пострадавших не сообщается. Чтобы отбуксировать авто, вызвали эвакуатор.
Напомним, что за сегодня это не единственное массовое ДТП. Молодой человек уснул за рулем и врезался в четыре транспортных средства. На место происшествия приехали медики и полицейские. Виновнику аварии потребовалась помощь специалистов, его госпитализировали.
Ранее «КП» писала о ДТП с микроавтобусом, в котором пострадал владелец легкового авто.