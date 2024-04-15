В Хабаровске аномально рано началось нашествие комаров

— Это все местные комары, ниоткуда они не прилетели к нам. За зиму мы отвыкли от их укусов, от того и так болезненно воспринимается первый лёт этих кровососущих. У нас постоянно обитает несколько разных видов этих насекомых. В разное время года они, словно сменяя вахту, проявляют активность. Также для них характерна годовая цикличность. Бывают сезоны, когда комаров практически нет. Но в этом году, скорее всего, нас ждёт «комариное» лето, много этих насекомых будет до самой осени, — объяснил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии животных института водных и экологических проблем Дмитрий Куренщиков.