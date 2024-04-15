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На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия):

км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 168, 174, 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия» (Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург):

км 593−674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора):

км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 138,143 ограничение скорости движения в направлении г. Кировска б с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 35 — км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 “Кола”:

км 331−531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой):

км 47−60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;

км 47−60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укрепленной обочины;

км 60−47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с проезжей части у осевого блока бетонного ограждения типа «Нью-Джерси»;

подъезд к г. Выборгу № 2 км 4−5 ограничение скорости движения в оба направления, уборка грунта от бортового камня;

км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 16:00, строительство линии освещения;

км 192−194 ограничение скорости движения в оба направления с08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36−48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня.

А-181 «Магистральная»:

км 0−30, 100−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи (мойка);

км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

км 2−5, км 23−26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;

км 37−78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37−78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;

км 2−145, км 48−71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16−40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка песка механическим способом;

км 44+285 (мост) ограничение скорости по направлению на Ручьи с 08:00 до 18:00, ремонт деформационных швов.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 57−31 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00—17:00, механическая очистка и мойка краевой полосы, мойка СБО, ремонт стоек д/знаков;

км 71−94 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа с 09:00 до 17:00, устранение деформаций АБ покрытия.

Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия):

км 32−40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, механическая очистка краевой линии у обочины и разделительной полосы;

км 43−44 ограничение скорости движения в оба направления с 09:30 до 17:00, ремонт СБО;

км 48−38 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, мойка водоотводных лотков.