Что делать для богатства: приметы на 15 апреля

Люди верили, что плохой человек, который при жизни совершил много зла, после смерти вернется в виде ворона и продолжит вредить знакомым и незнакомым. Вороны, кружащие над деревней, предвещали большое несчастье, а одна черная птица, севшая на забор или крышу, сулила горе в семье. Если путник в начале пути услышал карканье, ему лучше вернуться — удачи не будет. Поэтому 15 апреля воронов старались прогнать подальше от своего жилья.
Также 15 апреля считалось днем, очень удачным для торговцев. На Барыш-день они старались заручиться поддержкой высших сил. Для этого подороже продавали хотя бы один товар, а вырученные деньги обязательно раздавали нуждающимся. Многие приметы, связанные с торговлей, дошли и до наших дней. Так, продавцы на рынках стараются уступить первому покупателю, чтобы он не ушел без приобретения, иначе весь день будет неудачным. А купюрой, вырученной от первой продажи, проводят по всему товару для выгодной и легкой торговли. Еще одна примета, связанная с деньгами, — показывать банкноту или монету молодому месяцу. Считается, что прибыль у человека, который так сделает, будет расти вместе с Луной.
Дома хозяйки старались поменять постельное белье — вместе с ним из жизни уйдут все болезни и неприятности. А вместе с чистыми, а еще лучше новыми простынями и наволочками придут достаток и успех. Также после данной процедуры человека перестанут мучить кошмары.
Нельзя 15 апреля:
находиться в одиночестве — к неудачам, точить ножи, давать в долг соль или сахар — к ссоре, называть себя чужим именем — своя судьба покинет, чужая появится, фотографировать или рисовать спящего человека — он может лишиться жизненной силы.
Именины сегодня празднует Поликарп.
В этот день родились:
поэт, прозаик, переводчик Николай Гумилев, певец, профессор Московской консерватории, народный артист РСФСР Николай Озеров, лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой, музыкант, певец, продюсер, бывший участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин, хоккеист, призер Олимпийских игр Сергей Кривокрасов.