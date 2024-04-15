Что делать для богатства: приметы на 15 апреля

Также 15 апреля считалось днем, очень удачным для торговцев. На Барыш-день они старались заручиться поддержкой высших сил. Для этого подороже продавали хотя бы один товар, а вырученные деньги обязательно раздавали нуждающимся. Многие приметы, связанные с торговлей, дошли и до наших дней. Так, продавцы на рынках стараются уступить первому покупателю, чтобы он не ушел без приобретения, иначе весь день будет неудачным. А купюрой, вырученной от первой продажи, проводят по всему товару для выгодной и легкой торговли. Еще одна примета, связанная с деньгами, — показывать банкноту или монету молодому месяцу. Считается, что прибыль у человека, который так сделает, будет расти вместе с Луной.