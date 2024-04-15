«СКА-Хабаровск» довел свою безвыигрышную серию до 20 матчей, на этот раз проиграв «Арсеналу»

Первенство проходит, и надежды, что случится чудо и «СКА-Хабаровск» наконец-то начнет выигрывать и пробьется все-таки в верхнюю часть турнирной таблицы, тают с каждым туром. Напротив, армейцы снова опасно опустились на 14 место, и от зоны вылета их отделяет всего одна строчка.
Тульский «Арсенал» сейчас один из лидеров первенства, и чтобы взять очки в городе оружейников, надо было постараться. СКА старался в самом начале игры, но затем начались ошибки, и инициатива перешла к хозяевам. На 41 минуте туляки забили со стандарта. Все остальное время СКА пытался отыграться, но ничего не вышло.
«Если оценивать игру в целом, она, наверное, разделилась на четыре части. Мы очень хорошо начали, наш план работал, мы хорошо продвигали мяч. Единственное, не хватило в определенных моментах довести мяч до тех зон, чтобы атаковать. И потом этот отрезок закончился — мы стали терять в простых ситуациях мяч, то есть не учитывали поле, и надо было играть точнее. И Тула как раз попала в свою стихию. Они за счет вертикальной игры, подборов отодвинули игру от своих ворот. Один из стандартов привел к голу. В перерыве мы перестроились, и в начале второго тайма было у нас преимущество, мы сделали рокировки, и те подходы, которые у нас были, мы, к сожалению, не довели до ударов. Это больше связано с взаимодействием игроков в штрафной площади, у нас не были заполнены определенные зоны. Ну, а потом опять повторился сценарий первого тайма. “Арсеналу” было выгодно играть в рваном темпе, они также отодвинули нашу игру, много фолов было, поэтому игра закончилась вот таким образом. Проиграли», — отметил Роман Шаронов на послематчевой пресс-конференции.
«Непростой матч. Очень хороший соперник. Видна рука тренера. И по подбору игроков, и по их качеству. Сегодня очень важна была победа с точки зрения психологии. Я хочу сказать большое спасибо своим пацанам, своей команде. Сегодня они демонстрировали то, что нужно. Расстроен только тем, что в матче есть травмы. Три игрока получили повреждения, но дождемся обследования. Благодарю болельщиков, их поддержка очень нужна. Сегодня они нас гнали вперед. Мы их слышали, для нас это очень важно», — подчеркнул Александр Сторожук, главный тренер «Арсенала».
Сейчас «СКА-Хабаровск» наконец-то возвращается домой, где уже 20 апреля на стадионе имени Ленина сыграет с красноярским «Енисеем».