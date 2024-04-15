В Хабаровске 26 и 29 апреля перекроют улицы для репетиции парада Победы

Мэрия Хабаровска выпустила постановление № 1512 от 10 апреля 2024 года об организации дорожного движения в краевой столице в период подготовки к параду Победы. В дни репетиции пеших и механизированных колон ряд улиц крупнейшего города Дальнего Востока закроют для движения транспорта. сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В связи с проведением тренировок пеших парадных расчетов на площади им. В. И. Ленина Хабаровска 26 и 29 апреля с 13:00 до 23:00 будет запрещена стоянка транспортных средств, а с 16:00 до 23:00 ограничено движение транспорта на участках:
— Улица Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского, улица Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского, Уссурийский бульвар от улицы Шеронова до улицы Пушкина. Также в эти дни на данных улицах будет запрещена стоянка транспортных средств с 13:00 до 23:00, — следует из постановления.
Больше улиц перекроют во время тренировок механизированных колонн в мае. Так, 2 и 4 мая с 16:00 до 23:00 и 7 мая с 07:00 до 14:00 нельзя будет проехать по:
— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
2 и 4 мая с 19:00 до 23:00 и 7 мая с 10:00 до 13:00 будут перекрыты участки на:
— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— улице Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Пушкина;
— улице Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Льва Толстого;
— Амурском бульваре (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара (четная сторона) до улицы Гамарника;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева.
Нельзя будет парковать машины 2, 4 мая с 13:00 до 23:00 и 7 мая с 05:00 до 14:00 на следующих улицах:
— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— по Амурскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— по Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— по Восточному шоссе от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской;
— улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Пушкина;
— улице Лейтенанта Орлова от улицы Ленина до переулка Облачного;
— по переулку Облачному от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.
При этом, на период концентрации техники ограничат движение и на более отдаленных от центра улицах. Так, 2 и 4 мая с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00, а 7 мая с 05:00 до 07:00 и с 10:00 до 14:00 временно ограничат движение всех видов транспорта по улицам:
— Восточное шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
— улица Ленинградская от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
— улица Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— улица Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— Амурский бульвар (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улица Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— улица Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
— переулок Облачный от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.