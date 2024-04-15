Хабаровск празднует победу на юниорском Первенстве России по хоккею с мячом

Команда Хабаровского края одержала победу на Первенстве России по хоккею с мячом среди юниоров, сообщили в пресс-службе правительства края.
Соревнования проходили в спортивной арене «Ерофей» в течение недели и собрали лучших хоккеистов страны в возрасте 18−19 лет. В турнире участвовали команды из Иркутской и Нижегородской областей, а также школ «Кузбасс» из Кемерово, «Динамо» из Москвы, «Енисей» из Красноярска, «Уральский трубник» из Первоуральска и «Волга» из Ульяновска.
«Мы благодарны что оказались здесь, в этом прекрасном спорткомплексе, организация турнира была на самом высоком уровне. Такие игры дают популяризацию и развитие нашему виду спорта. Турнир конечно великолепный, потому что юниорский. Кто-то делает шаг в будущее, в молодежный состав, основной состав команд своих регионов», — сообщил тренер команды «Кузбасс» г. Кемерово Игорь Тараканов.
Турнир включал в себя семь матчей, в которых хабаровчане уступили только один раз. Второе место заняла команда «Кузбасс», третье — команда «Енисей».
Лучшим игроком турнира был признан Павел Пономарев, а Тимур Стариков из команды Хабаровского края получил награду за лучшего нападающего.