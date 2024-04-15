Хабаровск празднует победу на юниорском Первенстве России по хоккею с мячом

Соревнования проходили в спортивной арене «Ерофей» в течение недели и собрали лучших хоккеистов страны в возрасте 18−19 лет. В турнире участвовали команды из Иркутской и Нижегородской областей, а также школ «Кузбасс» из Кемерово, «Динамо» из Москвы, «Енисей» из Красноярска, «Уральский трубник» из Первоуральска и «Волга» из Ульяновска.