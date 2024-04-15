Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровск празднует победу на юниорском Первенстве России по хоккею с мячом

Юниорская команда Хабаровского края завоевала золото.

Команда Хабаровского края одержала победу на Первенстве России по хоккею с мячом среди юниоров, сообщили в пресс-службе правительства края.

Соревнования проходили в спортивной арене «Ерофей» в течение недели и собрали лучших хоккеистов страны в возрасте 18−19 лет. В турнире участвовали команды из Иркутской и Нижегородской областей, а также школ «Кузбасс» из Кемерово, «Динамо» из Москвы, «Енисей» из Красноярска, «Уральский трубник» из Первоуральска и «Волга» из Ульяновска.

«Мы благодарны что оказались здесь, в этом прекрасном спорткомплексе, организация турнира была на самом высоком уровне. Такие игры дают популяризацию и развитие нашему виду спорта. Турнир конечно великолепный, потому что юниорский. Кто-то делает шаг в будущее, в молодежный состав, основной состав команд своих регионов», — сообщил тренер команды «Кузбасс» г. Кемерово Игорь Тараканов.

Турнир включал в себя семь матчей, в которых хабаровчане уступили только один раз. Второе место заняла команда «Кузбасс», третье — команда «Енисей».

Лучшим игроком турнира был признан Павел Пономарев, а Тимур Стариков из команды Хабаровского края получил награду за лучшего нападающего.

здоровье