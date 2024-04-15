Новосибирский актер Никита Кологривый признался в романе с Агатой Муцениеце

Новосибирский актер Никита Кологривый дал трёхчасовое интервью Лауре Джугелии. В нем он признался в романе с Агатой Муцениеце. Слухи об их отношениях ходили давно.
— Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл. Недолгий совершенно, — объяснил Кологривый.
По мнению актера, это обычная потребность артистов, которые играют пары в кино. Отношения в реальности, отметил Кологривый, определенная помощь игре, поиск тепла.
Ранее Никита угодил в громкий скандал, укусив девушку-хостес в кальянной. Также от подрался там с охранниками. После этой выходки Кологривого арестовали.