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Омичам предрекли ещё две волны паводка

Уже без транспортного сообщения остались 35 населённых пунктов.

Источник: Om1.ru

Глава МЧС России Александр Куренков предупредил местных чиновников о второй и третьей волне паводка. Он приехал в Омск с рабочим визитом.

«В рамках особенностей региона нужно понимать, что будет еще вторая и, возможно, третья волна прохождения паводка. Мы должны знать, как действовать. Все усилия необходимо направить на проведение превентивных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность людей и минимизировать материальный ущерб».

рассказал Куренков

Напомним, в 10 районах области подтоплены 8 домов, 88 приусадебных участков, закрыты 9 ледовых переправ, а без транспортного сообщения остались 35 населённых пунктов.

МЧС