Омичам предрекли ещё две волны паводка

«В рамках особенностей региона нужно понимать, что будет еще вторая и, возможно, третья волна прохождения паводка. Мы должны знать, как действовать. Все усилия необходимо направить на проведение превентивных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность людей и минимизировать материальный ущерб».