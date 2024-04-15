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24% хабаровчан проведут летние отпуска в поездках по России

В поездки чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Источник: Freepik

В топ-3 наиболее востребованных отечественных направлений для летних отпусков вошли Крым, Краснодарский край и Алтай. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

24% хабаровчан проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. 19% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 17% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 8% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 16% не будет отпуска летом.

Планами отправиться за рубеж горожане до 34 лет делились чаще тех, кто старше.

В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Наиболее популярные направления отдыха в России:

  • Краснодарский край/Сочи
  • Крым
  • Алтай
  • Байкал
  • Санкт-Петербург
  • Дагестан
  • Калининград
  • Москва
  • Карелия
  • Владивосток

туризм и отдых