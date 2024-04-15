24% хабаровчан проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. 19% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 17% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 8% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 16% не будет отпуска летом.