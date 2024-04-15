В топ-3 наиболее востребованных отечественных направлений для летних отпусков вошли Крым, Краснодарский край и Алтай. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.
24% хабаровчан проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. 19% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 17% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 8% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 16% не будет отпуска летом.
Планами отправиться за рубеж горожане до 34 лет делились чаще тех, кто старше.
В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.
Наиболее популярные направления отдыха в России:
- Краснодарский край/Сочи
- Крым
- Алтай
- Байкал
- Санкт-Петербург
- Дагестан
- Калининград
- Москва
- Карелия
- Владивосток