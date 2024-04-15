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В Хабаровском крае родители участников СВО получат новую меру поддержки

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться родители участников СВО в Хабаровском крае.

Источник: МК.RU Хабаровск

=Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, они смогут рассчитывать на бесплатное обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета. При этом не будут учитываться доходы.

Чтобы поставить таких граждан на учет, нужно соблюсти условие — на день обращения сын принимает участие в специальной военной операции. При этом учитываются такие обстоятельства: граждане не работают, достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), ранее не имели права на санаторно-курортное лечение по другим основаниям (не являются федеральными льготниками).

Чтобы встать на учет, нужно предъявить паспорт, трудовую книжку (при наличии), справку для получения путевки по форме № 070/у (справка действительна в течение 12 месяцев со дня ее оформления медицинской организацией). Справку о том, что сын находится в зоне СВО, можно предоставить самостоятельно. Если она не будет предоставлена, ее запросят в центре социальной поддержки населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Подробнее можно узнать по телефону горячей линии социальной защиты края 8 (4212) 23−23−23.