В Хабаровском крае родители участников СВО получат новую меру поддержки

Чтобы встать на учет, нужно предъявить паспорт, трудовую книжку (при наличии), справку для получения путевки по форме № 070/у (справка действительна в течение 12 месяцев со дня ее оформления медицинской организацией). Справку о том, что сын находится в зоне СВО, можно предоставить самостоятельно. Если она не будет предоставлена, ее запросят в центре социальной поддержки населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Подробнее можно узнать по телефону горячей линии социальной защиты края 8 (4212) 23−23−23 .