В Хабаровском крае родители участников СВО получат новую меру поддержки

=Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, они смогут рассчитывать на бесплатное обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета. При этом не будут учитываться доходы.
Чтобы поставить таких граждан на учет, нужно соблюсти условие — на день обращения сын принимает участие в специальной военной операции. При этом учитываются такие обстоятельства: граждане не работают, достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), ранее не имели права на санаторно-курортное лечение по другим основаниям (не являются федеральными льготниками).
Чтобы встать на учет, нужно предъявить паспорт, трудовую книжку (при наличии), справку для получения путевки по форме № 070/у (справка действительна в течение 12 месяцев со дня ее оформления медицинской организацией). Справку о том, что сын находится в зоне СВО, можно предоставить самостоятельно. Если она не будет предоставлена, ее запросят в центре социальной поддержки населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Подробнее можно узнать по телефону горячей линии социальной защиты края