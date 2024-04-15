У Московского зоопарка появится парковка для экскурсионных автобусов

«На земельном участке площадью 0,2 гектара в Пресненском районе появится парковка для экскурсионных автобусов. Соответствующие изменения были внесены в правила землепользования и застройки», — отметила Юлиана Княжевская.
По словам главы Москомархитектуры, столица остается центром притяжения для туристов, а Московский зоопарк — один из старейших и крупнейших в мире — привлекает внимание не только гостей столицы, но и ее жителей, потому важно создавать удобную инфраструктуру, которая впишется в существующую застройку.
Для того чтобы туристический транспорт не мешал движению, для него создадут оборудованную парковку на земельном участке, который ранее не использовался. Он находится вблизи дома 3, строения 1 на Садовой-Кудринской улице.