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У Московского зоопарка появится парковка для экскурсионных автобусов

Возле Московского зоопарка обустроят парковку для экскурсионных автобусов. Место для их стоянки сделают на Садовой-Кудринской улице. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На земельном участке площадью 0,2 гектара в Пресненском районе появится парковка для экскурсионных автобусов. Соответствующие изменения были внесены в правила землепользования и застройки», — отметила Юлиана Княжевская.

По словам главы Москомархитектуры, столица остается центром притяжения для туристов, а Московский зоопарк — один из старейших и крупнейших в мире — привлекает внимание не только гостей столицы, но и ее жителей, потому важно создавать удобную инфраструктуру, которая впишется в существующую застройку.

Для того чтобы туристический транспорт не мешал движению, для него создадут оборудованную парковку на земельном участке, который ранее не использовался. Он находится вблизи дома 3, строения 1 на Садовой-Кудринской улице.