У Московского зоопарка появится парковка для экскурсионных автобусов

По словам главы Москомархитектуры, столица остается центром притяжения для туристов, а Московский зоопарк — один из старейших и крупнейших в мире — привлекает внимание не только гостей столицы, но и ее жителей, потому важно создавать удобную инфраструктуру, которая впишется в существующую застройку.