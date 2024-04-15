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Подснежники распустились на Зигальге в Челябинской области

Белые цветы украсили подножия хребта.

Источник: пресс-служба нацпарка "Зигальга"

У подножия хребта Зигальга в Челябинской области распустились подснежники. Об этом сообщили в пресс-службе одноименного нацпарка.

Белые цветы появились примерно на неделю позже, чем в прошлом году. Один из видов ветрениц, который можно встретить в нацпарке, на Алтае называют «кандыктын энези». В переводе это значит «мать подснежника». Охотники прозвали красивый цветок «отравленным ружьём». Дело в том, что в свежем виде ветреница алтайская ядовита.

Впрочем, рвать цветы на Зигальге в любом случае не стоит. Сотрудники предлагают туристам вместо этого сделать запоминающиеся снимки и любоваться растениями ещё долгое время.

Напомним, ранее ветреницы алтайские заметили в нацпарке «Таганай».

флора и фауна