Подснежники распустились на Зигальге в Челябинской области

У подножия хребта Зигальга в Челябинской области распустились подснежники. Об этом сообщили в пресс-службе одноименного нацпарка.
Белые цветы появились примерно на неделю позже, чем в прошлом году. Один из видов ветрениц, который можно встретить в нацпарке, на Алтае называют «кандыктын энези». В переводе это значит «мать подснежника». Охотники прозвали красивый цветок «отравленным ружьём». Дело в том, что в свежем виде ветреница алтайская ядовита.
Впрочем, рвать цветы на Зигальге в любом случае не стоит. Сотрудники предлагают туристам вместо этого сделать запоминающиеся снимки и любоваться растениями ещё долгое время.
Напомним, ранее ветреницы алтайские заметили в нацпарке «Таганай».