Подснежники распустились на Зигальге в Челябинской области

Белые цветы появились примерно на неделю позже, чем в прошлом году. Один из видов ветрениц, который можно встретить в нацпарке, на Алтае называют «кандыктын энези». В переводе это значит «мать подснежника». Охотники прозвали красивый цветок «отравленным ружьём». Дело в том, что в свежем виде ветреница алтайская ядовита.